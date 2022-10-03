歐洲股市周一早市下滑；投資人正等待稍晚工廠活動數據的公布，以尋找歐元區經濟健康狀況的線索。上周一份火燙的通膨數據公布，推進市場對歐洲央行(ECB)大幅加息的預期。

周一泛歐Stoxx 600指數早盤下跌4.12點或1.06%，為383.73點。

歐股在今年至今已經下跌21.5%，主因為俄烏戰爭震盪了該地區，導致天然氣價格急遽飆漲，引發通膨飆升，市場並擔憂央行的措施將引發經濟衰退。

在原油價格躍升之下，油氣股漲0.9%，除此之外，大多數的板塊呈現下跌。

倫敦富時指數下跌0.8%，跌勢小於其它夥伴股市；英國政府決定反轉政策，收回對最高所得稅率(最富人群)的減稅措施。該計畫引發反對黨反彈，以及金融市場動盪。

周一稍晚將公布的歐元區九月製造業活動數據，可能出現連續第三個月的萎縮，可能從八月的49.6下滑到九月的48.5

瑞信股價重挫9.7%；據金融時報報導，瑞信高層在整個周末都在為其流動性和資金狀況，對大客戶和投資人進行安撫。