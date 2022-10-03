周一日圓貶破145兌一美元重要防線，為日本政府出手干預這一周多以來首見。此外，消息指出英國政府將扭轉取消最高所得稅率的計畫，英鎊在稍早前一度急升，惟在該髮夾彎正式公告後，目前英鎊漲幅已見收斂。

稍早前，日本財務大臣鈴木俊一（Shunichi Suzuki）再度做出口頭干預，警告如果日圓持續過度波動，日本政府已準備好在外匯市場採取「果斷」的舉措。

鈴木在內閣會議後的記者會上表示，貨幣穩定波動很重要，日本政府不樂於見到劇烈和單方面的走勢。他表示：「我們前幾天進場干預，我們已經表明必要時我們將採取果斷措施，毫無疑問地，這阻止了投機行為」。

不過這些言論未能阻止日圓進一步走弱，隨後美元最高升至145.40日圓，創下日本政府在9月22日出手以來的最高價。目前日圓仍貶值0.2%，報145.10兌一美元。

鈴木在美元觸及盤中高點後向記者表示：「必要時我們將在匯市採取果斷措施的立場沒有改變」。

由於在中國、南韓和澳洲一些州因公眾假期休市，周一亞洲市場相對清淡。

另一方面，由於媒體報導英國政府的減稅計畫將出現重大髮夾彎，在倫敦時間周一清晨，英鎊兌美元一度大漲近1%，觸及1.128美元，創下一周新高，惟在英國政府正式公布這項決定後，英鎊反而拉回至1.11955美元，僅小漲0.27%。

目前英鎊兌美元匯率已經大致回到9月23日財政大臣Kwasi Kwarteng發布一系列減稅措施前的水準。

在引發公眾強烈的反對聲浪並導致金融市場陷入劇烈震盪後，英國政府周一取消了對高所得者的減稅計畫。這對新任總理特拉斯（Liz Truss）而言，是一次重大且令人難堪的政策轉彎，直到周日她都還堅稱「絕對會堅守這項減稅計畫」。

英國財政大臣Kwarteng周一在聲明中表示：「我們的首要之務是應對經濟面臨的挑戰，但顯然取消45%稅率已經分散這項任務的焦點」，「因此，我宣布我們不會繼續推進廢除45%稅率的計畫。我們明白了，我們也聽進去了」。

金融市場對於英國新政府提出的大規模減稅計畫並不買單，而在英國普羅大眾正苦於生活成本高漲的危機之際，政府卻有意取消所得超過150,000英鎊（約166,770美元）者應付的45%稅率，則被認為宛如一帖「政治毒藥」。受此打擊，上周一英鎊一度貶至1.0327美元，創下歷史新低。