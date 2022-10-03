Google translate停止在大陸的服務，連帶用戶使用Chrome和KOReader時，也無法使用翻譯功能，香港地區用戶則暫時未受影響。Google發言人則回應，主要是因為當地使用率太低而喊卡。

綜合港媒報導，有網友近期嘗試使用大陸版的Google translate，但輸入原本網址translate.google.cn後，被自動轉成香港版網址translate.google.com.hk。

Google回應查詢時承認該服務停止，原因是使用率極低。翻譯是Google自2010年撤出大陸市場後，所餘下為數不多的服務之一，這次相當於「谷歌」時代的全面完結。

值得一提的是，Google近年仍不時傳出有意重返大陸，甚至有傳嘗試配合大陸官方的監管制度而推出專門的搜尋器，但最終都無疾而終。

科技傳媒TechCrunch報導，Google發言人以電郵回覆，稱的確如此，並透露是因當地使用率太低而喊卡。