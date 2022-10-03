作為下半年最後一個法定長假，大陸「十一」國慶日假期的出行需求明顯釋放。根據飛豬數據顯示，大陸國慶假期前兩日，高星級酒店訂單量較中秋假期前兩日增長超過60％，另外「酒店＋餐飲」、「酒店＋景點門票」等多元化組合商品的購買人次也增長超過50％；攜程平台則顯示首日旅遊產品訂單，較中秋假期首日增長125％，其中本地周邊訂單也增長98％。

在熱門景點部分，舉例從1日至4日，北京故宮博物館的門票已約滿；蘇州博物館本館的國慶7天假期的門票均已售罄；西館（含探索體驗館）則連到10月9日均已約滿。

據澎湃新聞報導，今年「十一」假期本地游周邊遊中，不少「景區＋劇本殺」的融合型文旅專案吸引大批年輕遊客，成為今年市場新爆點。

除城市出遊外，還有越來越多的人開啟「逃跑計畫」。據攜程數據顯示，在衡水、鶴崗、日照、樂山、漢中、文昌等城市，多個非傳統旅遊城市迎來旅遊訂單的顯著增長。其中，90後和00後佔據到訪遊客的7成左右。