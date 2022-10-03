40歲以上、有菸癮或正在戒菸、常接觸二手菸或三手菸、咳痰喘症狀達3周以上，符合任一條件即為肺阻塞高風險族群，可免費體驗肺功能檢測。（台灣胸腔暨重症加護醫學會提供）

新冠疫情改變了人們對於肺部健康的態度，據醫師觀察，因為咳、喘、痰症狀就醫的民眾中，確診為肺阻塞（COPD）的比例明顯增加。台灣胸腔暨重症加護醫學會今（3）首度於台北、台中、高雄三地巡迴舉辦「愛肺功能衛教專車」體驗活動，邀請民眾上車免費檢測肺功能。

台灣胸腔暨重症加護醫學會公共事務組北區委員柯信國醫師表示，台灣一年有超過5000人因肺阻塞死亡，新冠疫情期間，許多人比較抗拒到大醫院就醫，但很多肺部問題須透過肺功能檢測、照X光才能精準診斷，提醒民眾若出現「咳、痰、喘」症狀持續3周以上，應至胸腔內科檢測。

柯信國觀察到，以前在門診收治的「咳、痰、喘」病人中，新診斷肺阻塞的病人比例約20％，但最近上升到35％左右，推估可能是新冠疫情趨緩後，民眾驚覺自己的症狀持續太久，或變得太嚴重才到門診求助，可見在疫情期間，肺阻塞患者延誤就醫的狀況確實有所增加。

肺阻塞若延誤治療時機，恐提高急性惡化風險。研究顯示，約5分之1的肺阻塞病人會在急性惡化住院後1年內死亡。柯信國解釋，急性惡化會加速肺功能的衰退，進而提高死亡率，因此治療肺阻塞除了要改善症狀，避免急性惡化也是關鍵，例如過去可走10公里，現在走100公尺就感到呼吸困難，或是半夜咳到無法入睡等等。

柯信國提醒，很多病人上網搜尋發現肺阻塞是不可逆的疾病，就覺得再怎麼治療也沒用，但事實並非如此，患者在用藥治療後可有效改善肺功能，進而維持生活品質；越早診斷肺阻塞並治療，就能更早避開致命危機。

據統計，台灣40歲以上成人約有6.1％患有肺阻塞，研究證實，長期吸菸是高風險因子，而且菸齡越長、罹患肺阻塞的機率越高。現今有越來越多研究證實，成年前肺功能發育不良，也會提高罹患肺阻塞的機率。

台灣胸腔暨重症加護醫學會邀請台中榮民總醫院、高雄長庚紀念醫院一同舉「愛肺功能衛教專車」體驗活動，只要符合以下任一項條件，包括「40歲以上」、「有菸癮或正在戒菸」、「常接觸二手菸或三手菸」、「咳痰喘症狀達3周以上」就能免費上車體驗，並了解自己的肺年齡，現場也有專業的呼吸治療師駐點，與民眾分享正確的肺健康觀念。

「愛肺功能衛教專車」每日檢測時間為11點30分到1830分（18點為最後開放上車時間），台北場自10月3日(一)至10月5日(三)在台北青年公園，台中場10月6日(四)在台中榮民總院、10月7日(五)到10月8日(六)在台中中央公園，高雄場自10月12日(三)到10月14日(五)在高雄長庚紀念醫院，鼓勵符合條件的民眾呼朋引伴一同響應。