國科會今天召開第一次委員會議，明（112）年整體科技預算為1383億元，較今年增加168億元，成長幅度達13.8％，為歷年之最。國科會主委吳政忠表示，增加的預算主要用於基礎研究、綠能科技及太空計畫等方面。

7月底科技部改制回國科會後，今天第一次召開委員會議，14位委員包括中研院長、國發會主委、經濟部長、教育部長、中山大學校長、中央大學校長、和碩科技董事長及友達光電董事長等人，除部分首長因有重要行程而由代理人出席外，其餘均親自參與。

吳政忠表示，這次委員會議，除確認國科會委員會議議事規則，另安排科技預算整體布局、淨零科技方案初步規畫等提案。其中最重要的事是，確認112年度整體科技預算規模為1383億元，成長幅度達13.8億元。

吳政忠指出，政府重視科技發展長遠布局，加碼投入科技預算，以加速達成5＋2產業創新及智慧國家等重要科技發展策略。明年新增加的預算，主要用於基礎研究、綠能科技及太科計畫等。

吳政忠指出，先進國家面對挑戰均加碼科研經費投資，台灣也必須在此歷史關鍵時刻積極創新布局，在重點議題淨零碳排、量子、AI、半導體、資安、5G／6G、元宇宙、高齡科技（精準健康）及韌性國家等投入科技預算取得關鍵科技新國力。

吳政忠表示，在今天會議中，包括中研院長廖俊智及和碩科技董事長童子賢等人均關注「生活轉型」議題，提醒國科會要提早為2030年前出現的新科技做準備，所有可能出現的科技都不應放棄，而且要與減碳議題相結合，創造出台灣在生活科技方面的國際競爭力。

吳政忠說，國科會將攜手各部會，透過公私協力與國際合作等方式，打造台灣成為淨零科技的典範國家。國科會也將扮演政府、產業、社會與民眾的淨零科技發展溝通平台，以科技應用促進全民共同參與與未來的淨零新生活。