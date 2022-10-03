許多人對於另一半的經濟條件都設有條件，有時甚至連對方家庭的經濟狀況都可能列入考慮範圍。一位女網友好奇詢問，「大家能接受另一半的父母無房租房嗎？這樣老了以後沒有收入不就只能靠小孩養？」並指出全家租屋的前男友家4人月收至少15萬以上，但全都是月光族、生活奢侈，前男友也不願和她一起養成儲蓄習慣，最後只好分手。貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，自己選另一半會把對方家庭有沒有房列入條件，不過身邊許多姐妹都嫁給無房家庭，還覺得是考慮諸多隱憂的她想太多，因此讓她好奇同溫層以外的人的想法，「大家能接受另一半的父母無房租房嗎？」

原PO提到，曾交往4年的前男友家就是租房家庭，每周租房費用2萬多元，雖然家庭中的4人都有工作，合計月收至少15萬以上，但全家每人都不儲蓄、生活又很奢侈，像是開車養車、很愛過度採購、吃好料。

原PO提議，男友可以和她一起存錢買房、幫準公婆買基本保險，前男友卻是從一開始的拖延敷衍到後來的爆氣開罵，說原PO瞧不起他們家、逼他儲蓄，「他月薪5萬多住家裡，每月都花光，物慾高還有課金上萬的壞習慣，好幾次卡債上萬還不出來」，最後只好分手收場。

對此，許多人紛紛指出，其實沒有儲蓄習慣比沒有買房更危險，「就算有房，老了病了可能也是住醫院或安養機構，個人覺得有沒有房不是最重要的考量因素。但像妳有提到他們的理財習慣完全沒有在考量未來風險，光這點我就會直接列為拒絕繼續發展對象了，繼續走下去絕對苦到自己」、「月光族跟父母租房是兩回事！」