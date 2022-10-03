IC設計年底前再添新兵，主攻工業電腦IC的精拓科(4591)預計將在第四季上櫃，精拓科對下半年展望維持審慎樂觀，認為市場修正屬短期現象，庫存修正有機會在下半年告一段落，以工業電腦市場呈現穩定複合年成長推估，精拓科每年業績可望維持5~10%的成長，精拓科也透過持續發展利基型產品，鞏固毛利立，後續毛利率維持在70%附近水準有機會是常態。

董事長為陳神寶表示，目前經濟局勢處下行，全球產業都受到影響，精拓科也不例外，主要是因精拓科也有出貨NB解決方案，多少也會受影響，但精拓科營收占比有60~70%屬於IPC(工業電腦)，主要成長動能貼近IPC產業，且目前IPC產業的庫存狀況沒有像消費性電子嚴重，故後續在整體經濟環境回溫下，應該也會較快回升。

精拓科目前資本額為新台幣3.01億元，深耕工業電腦IC市場，優勢在於少量多樣、利基型產品，故今年上半年毛利率逾70%，精拓科相關技術皆自主研發，除專注於硬體功能整合與設計整合外，亦提供客戶客製化軟韌體整合服務，協同客戶開發客製化產品。此外，精拓科亦積極開發並推出高整合型之IC產品，使客戶產品的PCB(印刷電路板)面積更加輕薄短小，相關布局亦可簡化，並可針對不同的裝置切換為不同之模式，以達到一機多用之目的。精拓科主要投片在世界(5347)，封測主要合作為超豐(2441)，均為長期和夥伴。

展望下半年，總經理黃德燻表示，宏觀經濟逆風，終端需求放緩，但惟精拓科NB占比不到2成，所以衝擊有限，對下半年維持審慎樂觀看法，且IPC市場仍在成長，產品週期性長，且客戶對價格敏感度相較消費性產品低，故目前市場修正僅為短暫現象，預計庫存有機會在今年底消化告一段落，精拓科也持續發展新領域，持續朝向車用、網通及利基型高毛利等產品開拓。精拓科車用主要鎖定後裝市場，但車用產品週期較長，預計發酵時間最快要到5年後。

精拓科今年上半年度累積營業收入已達3.16億元，相較2021年同期成長18.06%；毛利率亦同步提升，由2021年上半年度的66.37%提升至2022年上半年度的70.11%，由於營業收入及毛利率同時成長，使得精拓科2022年上半年EPS已經達3.17元，年成長61.73%，且毛利率更高達七成。