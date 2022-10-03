2022台灣設計展在高雄，設計中島開展首個周末就迎來20萬人次以上的觀展人潮，高市府青年局推出的青春雙展區是此次設計展的熱點，包含棧5庫「不朽青春」、棧6庫「青春限動」都湧現大批人潮，而青年局長張以理也是此次參展人之一。

高市府青年局表示，台灣設計展首次有青年局加入參展，最重要就是思索如何將年輕人的生活設計帶進展場，青年局開展前透過「租屋改造計畫」讓設計不僅在展場，更能走進家中，而開展後則是讓青年局長親自參展，帶領大家了解如何讓日常生活帶進展場。

「台灣設計設計台灣」總策展人、高市副市長史哲表示，睽違10年台灣設計展再次回歸高雄，除了要用港都廣闊的氣度帶領大家一同領略台灣設計力之外，更要讓曾拿下青春設計節獎座、紅點設計獎的張以理透過今年台灣設計展，展現青年改變世代的力量。

張以理指出，設計始於生活，也是對生活的理解與詮釋，當代青年在「行動媒體至上」的世界中成長，科技已成為年輕人的第六感，所以此次由網紅發起的「限動挑戰」及充滿迷因的「限動索引」，都是經由策展形式將青年如何設計自己生活的方式帶進展場。

張以理表示，限動與迷因都是當代青年與世界溝通的方式，是一種自我表達，也是對事件、資訊與現況的理解、詮釋與轉譯，它的傳播能力與訊息保存能力更甚於傳統文字，這個行為本身就是設計，也是賦能的表現。而「青春伸展台」除了展現青年局對於不同領域的設計、創業支持之外，也透過策展手法，不分年紀為每一位參與者鋪設一條通往夢想的青春T台。

青年局展區策展統籌陳國政表示，張以理局長為工業設計出身，近幾年轉換跑道卻秉持的設計思維，在規畫相關活動及政策，均導入設計創意思考與方法，讓青年局在面對當代青年不同社會議題挑戰時，可以更貼近目標族群。