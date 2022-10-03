林亭莉（上）和黃信赫在《哈勇家》飾演一對可愛小情侶。（華映提供）

由陳潔瑤執導的溫馨感人電影《哈勇家》，由黃瀞怡（小薰）、陳宇及新人林亭莉、黃信赫及許多素人演員共同演出，電影3日公佈前導預告，可以見到哈勇家來了1位異國訪客黃信赫，從紐西蘭追愛追到山上，也帶出哈勇家下一代面對外面的世界帶給家庭的影響，兩個新人林亭莉和黃信赫扮演小情侶，親密互動有默契、演來都不害羞。

當初為了尋找林亭莉演出的角色，可說是進行了漫長工程，陳潔瑤說：「我希望角色是像泰雅女神的感覺，但尋找角色時，泰雅族的女生很多都很漂亮，但好像都太低調了，這個角色我們看了很久，12月開拍，9月才看到她。」陳潔瑤記得最後有3個人選，但林亭莉經過課程練習有了明顯的進步，從緊張害怕到能放開演出，讓劇組看見她的努力，便決定由她演出。

但到南山部落排戲時，隸屬AKB48 Team TP的林亭莉雖然有舞台表演經驗，但演戲還是讓她非常緊張，她回憶說：「我緊張到腦袋無法思考，導演講故事時我覺得很恐懼，覺得自己好像做不到，很無助，我根本不知道自己在演什麼，本來覺得應該失去機會了，但幸好身邊的工作人員都一直鼓勵我，讓我有信心再演出，而可以演《哈勇家》，覺得身為泰雅族的我，感到開心又驕傲。」

而新人黃信赫也是透過試鏡爭取到演出機會，陳潔瑤表示本來真的想找外國人演出，受限於疫情，便將角色改為在國外長大的華人，角色不太會講中文的設定，和黃信赫本人有點相似，而他記得在試鏡時，被要求要演出吃泰雅傳統食物醃豬肉（tmmyan）覺得不好吃，但為了討好女友爸爸要忍下去的一場戲，他本來覺得不困難，沒想到完全無法適應醃豬肉的味道，咬了幾下發現吞不下去，只好硬是演完就跑去把肉吐出來。

林亭莉和黃信赫在片中演出男女朋友，也有親密演出，但兩人都不覺得會感到害羞，因為兩人一起上訓練課程，黃信赫還會陪著林亭莉一起上英文課，開拍前1個月，也會遵照導演給的功課，兩個人會相約吃飯甚至互送聖誕節禮物，她笑說：「我記得他1條圍巾，而且我們變得很熟，好像不用特別培養默契了。」

當真的要有肢體接觸時，林亭莉表示兩人會溝通要怎麼互動，討論手要怎麼放，「他很尊重我的想法，真的是個合作超級好夥伴。」而黃信赫則是表示自己是個性很開放的人，演親密動作並不會感到緊張，「我當時相信我和林亭莉是交往很久的男女朋友了，就不會害羞。」