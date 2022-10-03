小木屋設施的柱子，全採用仿木材質。（金瑞龍提供／李奇叡新北報導）

新北市雙和地區最具指標性的四號公園，雖體健設施完善，但缺乏兒童遊憩設施，議員金瑞龍接獲民眾陳情後，爭取經費改善，設置兒童遊戲場，後經新北市府和中和區公所規畫設計，近日正式啟用。

金瑞龍說，四號公園相當受到歡迎，許多民眾會前來使用，但有民眾反映，假日會帶孩子到公園內活動，但缺乏相對完善的兒童遊憩設施。

金瑞龍表示，現代孩子在享受科技帶來的娛樂性及便利性之餘，也相對缺乏與大自然親近的機會，因此他爭取1210萬元經費，改善四號公園兒童遊戲場，希望小朋友能多走入戶外、多活動，徜徉大自然的懷抱。

金瑞龍強調，他在四號公園遊戲場改善工程會勘時，就特別要求設計團隊及施工單位，一定要注意遊具及孩子操作上的安全性，並仔細規畫遊玩動線，務必構築安全的遊戲空間。

中和區公所經建課長王怡翔說，四號公園兒童遊戲場已完工，目前開放使用中，考量到安全性及便於後續維護管理，其中小木屋設施的柱子，全採用仿木材質。

新北市府綠美化景觀處則指出，兒童遊戲場入口處地坪使用防滑性材質，可避免孩童奔跑時跌倒，而體健區、綠化區及遊戲區設置區隔設施，把各區分隔開來，讓孩童在遊玩時也不容易受傷。

金瑞龍也提及，四號公園周邊的人行道，新北市工務局務必要加強改善及做好後續維管；工務局養工處長馮兆麟回應，四號公園原有人行道坡度較陡，不利通行，因此養工處將人行道降低，並銜接至路口平緩坡道，提供民眾友善的通行環境。