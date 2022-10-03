國外團體旅遊沈潛了近三年，鳳凰旅行社國外旅遊產品全面歸位，並祭出一系列超夯超值行程，為即將大復活的國外旅遊巿場暖身，像是亞洲郵輪、慶首航歐洲系列、日本包機等等，社內並積極召回人力、補足生力軍，準備好全員動起來，再次帶著旅客玩遍全世界。

鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，待正式解封後，將會有更多航班陸續就位，預計到明年3、4月，團體機位跟團費才會日趨正常化。國內旅遊的部份，12／15前仍有觀光局悠遊團遊補助加持，秋冬行程及高鐵假期的熱度將持續活絡不減。

不斷防疫升級的郵輪旅遊，已準備好更安全的規格迎客，【歌詩達郵輪-莎倫娜號】蓄勢待發，明年春天基隆港啟航～「3／28長崎、釜山賞櫻6天」以及「4／2濟州、福岡賞櫻6天」，同房第三、四人只要5900起，其中以陽台艙及套房艙等最為搶手，銷售狀況熱烈，航程有望延續到夏季。

想來趟土耳其熱氣球奇幻之旅嗎？鳳凰以土航包裝的「土耳其愛琴海風華番紅花13天」、席林潔11天、雙飛雙皇宮11天，推出賀解封首發特惠團11／3、9、10、18出發，限定團回饋價59900起再享每人減2千元，因價格太超值，部份出發日已秒殺額滿。

此外，長榮航空歐洲新航點米蘭／慕尼黑即將開航，鳳凰精心規劃義大利10天69900起、南法11天109900起，價格比疫情前更優惠，11月底開始的歐洲聖誕巿集～德瑞限定團推出第二人減１萬的促銷，近期的詢問度超高；明年三.四月的荷蘭花季已迅速上架開賣，荷比10天安排庫肯霍夫花園、比利時紫色森林、花車遊行及橘色國王節，等不及要擁抱歐洲的春天。

長線部份的美加地區，目前美西／環球影城、阿拉斯加極光、冬季洛磯山城堡飯店，看好解封後的農曆春節檔期，2023年春季則以華盛頓賞櫻、溫哥華、美加東為主。

如果解封後仍對疫情有所顧慮、又忍不住想衝日本的人，不妨考慮人口不像大城巿這麼多的東北、四國以及山陰山陽地區。鳳凰安排虎航直飛東北新潟空港，今年冬天就可安排東北戲雪去，看藏王樹冰、銀山溫泉泡湯、體驗神隱少女盆舟；四國地區則規劃直飛高知空港4／5天行程，造訪四萬十川、魔女小豆島、大啖百年大正軒鰻魚、享受道後溫泉古湯巡禮，甚至有機會趕上今年最後一波賞楓！疫情前大熱門的華航直飛鳥取包機，賞櫻預購也啟動，另外，北海道、京阪神、九州、沖繩等各區域商品已全數回歸。

迎接解封後第一個春節，卡位戰超前部署

整體而言，解封後出國人潮勢必爆量，機位供不應求，想出國、提前卡位是必要的，特別是農曆過年檔期，鳳凰東南亞線提前佈局，推出「吉隆坡黃金棕梠渡假村.古都馬六甲6天」，出發日從連假首日到大年初三(1／20~24)，團團都是黃金出發日，航班時間及跟團費價格具備吸引力，安排入住兩晚黃金棕梠渡假村、暢遊馬六甲娘惹文化、以及兩晚吉隆坡市中心方便逛街血拼。