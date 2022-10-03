英國政府9月底宣布大規模減稅計畫，引爆債市大動盪，英國人賴以生存的養老基金被迫拋售手上資產以滿足現金需求，英國央行隨後購買長期國債才穩定債市。陸媒分析指出，儘管英國央行已經出手，但養老基金的流動性危機是一顆隨時引爆的「定時炸彈」，更可能演變成下一場雷曼危機。

新浪財經分析指出，近來英國養老基金面臨大規模追加保證金的要求，分析人士直指，這場危機差點就要演變成英版雷曼兄弟事件。由於英國國債價格暴跌的速度過快，導致養老基金毫無時間緩沖，面臨巨大的違約壓力，如果英國央行不及時出手相救，這些養老基金可能會面臨大規模的出售潮和破產，無數英國人作為生存依靠的養老金恐在一夜之間蒸發，整個英國的金融體係將陷入混亂。

除了減稅計畫引爆債市動盪，英國通膨飆升至40年高點也是一大隱憂，由於英國養老基金多數與通膨掛鉤，通膨越高，養老基金在未來需要支出的金額就越多，利率不變的情況下負債的淨現也跟著升高。

市場人士警告，因為這場危機涉及無數英國人的養老金，可能比2008年雷曼兄弟破產對市場的影響更大，如果英國養老金監管局不能在短期內協調好保證金問題，養老基金的流動性危機隨時會再次爆發。

前美國財政部長薩默斯（Lawrence Summers）也說，目前市場的風險與2008年金融危機前的風險相似，像英國這麼重要的國家出現狀況，可能會衍生出超過預期的衝擊。