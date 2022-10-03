網紅米砂（Misa）有傲人身材更有自己想法，從Cosplay到擔任AV監製都製造不少話題，更曾自稱「老濕姬」，率真不做作性格，讓她光是YouTube頻道就有94萬粉絲訂閱；近日她透露即將推出新企劃，要拍攝台版的《欲罷不能》，更表示是燃燒經費，斥資三百萬，主題是7男7女的禁慾營，掀起網友討論。

米砂近日在限時動態提到3日將要去拍頻道新企劃，號稱是台版的《欲罷不能》，《欲罷不能》是2020推出的美國節目，倡導年輕單身人士拋棄一夜情做法，與他人真正建立感情，如果嘉賓們在節目中出現任何性接觸，可以獲得的參加獎金將會減少，由於參加者都是年輕氣盛的嘉賓，體態都相當誘人，時常出現擦槍走火的場面，讓許多觀眾看到臉紅心跳。

米砂透露：「又是一次燃燒經費的企劃，斥資三百萬的製作費」，為了這個企劃，她還包下整個渡假村，是7男7女的禁慾營，光是想像就很刺激，讓米砂嗨喊：「有7個男的我好興奮啊啊啊」，高漲的情緒使米砂老公無言。

米砂透露要辦台版《慾罷不能》。（圖／米砂Instagram）

米砂8月31日透露自己的YouTube頻道被盜了，目前請公司處理中，嘗試登入也無法，完全看不到後台情況，駭客先入侵助理的個人帳戶，助理該帳號同時是米砂頻道的管理員，導致頻道被「盜一送一」，米砂無奈表示駭客將頻道名稱改成「Elon Musk」，還猖狂開直播和上傳一些有關伊隆馬斯克（Elon Musk」）的相關影片，吐心聲「希望可以平安復原，不然我助理會自責到爆炸。」幸好在隔日就成功救回。