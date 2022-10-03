苗栗縣長參選人、苗栗議長鍾東錦遭控曾在1987年犯下傷害致死案，鍾東錦競選團隊回應，這是3、40年前陳年舊案，對手號稱人權律師，現在為了選舉，罔顧人權、惡意抹黑，讓人不敢恭維。

鍾東錦競選總部發言人陳怡樺表示，周玉蔻挖出人家26年前的烏龍爆料，這回更厲害，是挖出3、40年前已經結束陳年舊案，況且那個時期台灣還處於戒嚴時期，司法品質遭國人所詬病，當時所謂的警總，不分青紅皂白，為了交差，在未經法院審判下，把年輕時期的鍾議長捉去坐牢，在現在這個時代，就叫做黑牢。

陳怡樺說，今天爆料的2人都號稱人權律師，應該要爲鍾東錦平反才對，怎麼會為了選舉，罔顧人權，來污衊、抹黑一個每年捐一百萬作爲獎助學金的議長，這樣的律師不但讓人不敢恭維。

陳怡樺表示，她也奉勸想要委託他們的當事人千萬小心，因為他們為了選舉，可能在民國150年以後，還會把已經結案的官司，再拿出來給社會大眾公審、因為法律在他們眼中，只是工具和武器，根本看不到公平與正義。