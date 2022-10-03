嘉義市長黃敏惠（右二）、內政部次長花敬群（右三）為汙水下水道分支管網及用戶接管第6、7標啟動。（廖素慧攝）

嘉義市汙水下水道系統第一期9標工程全部開動，1日辦理分支管網及用戶接管第6、7標工程開工祈福儀式，市長黃敏惠表示，2024年將完成第一期1萬5000戶接管，市府執行率有目共賭；內政部次長花敬群認為嘉義市起步慢，但有進步。

市府工務處表示，嘉義市汙水系統第一期計畫總經費約43.7億元，期程至2024年底，分支管網及用戶接管工程共有9標，全部已施工，第1標2021年11月底完工，第2、3標今年12月將完工，第4、5標可望明年完工，第6、7標及第8、9標推進施工中。

市府工務處表示，2018年接管戶僅553戶，今年9月底突破7016戶，接管率為6.88％，5年來接管戶數提高逾11倍，有信心2024年達標第一期計畫接管戶1萬5000戶、普及率達14.81％，截至8月底用戶接管提升率2.5％，是全國之冠。

但監察院曾糾正嘉義市政府辦理汙水下水道工程進度落後，未達成原訂今年1月完成1.5萬戶接管的目標。

黃敏惠強調，市府不斷與用戶溝通、務實推進，獲內政部同意修改為2024年完成1.5萬戶接管，起步晚，但用戶的接受度已提高，往好的方向前進，去年更拿到營建署評鑑縣市分類第3組第1名的肯定，這是市民共同努力的成果，大家有目共睹，不該被視而不見。

花敬群說，嘉義市起步慢，但這幾年中央與地方齊心努力推進度，汙水處理量能已改變，從水資中心、主幹管、分區支管網都按部就班推動，這就是城市的進步，第一期西區工程做好示範，第二期東區也要跟上。

市府工務處表示，第6、7標總工程經費4億6300萬元，預計接管2635戶，完工後全市用戶接管普及率增至2.59％，施工範圍是世賢路一段及世賢路一段580巷以南、文化路以西、友愛路及北社尾路以北，及北港路、保福一路口以西至埤竹路，涵蓋保生里、保安里、湖邊里、新厝里、北湖里及竹村里等地區。