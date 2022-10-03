杜德偉跟太太偷偷溜進兒子AJ的慶生會。（滾動工作室提供）

杜德偉連月來忙於綜藝節目《披荊斬棘2》，2日專程與太太Ice從長沙飛回香港，為兒子AJ慶祝6歲生日，給心肝寶貝1個驚喜。杜德偉原先以為因工作沒時間回香港幫AJ慶生，早早將兒子的生日派對重任拜託家人代為安排，怎知日前得知工作檔期有所調動，馬上買機票飛回家給AJ驚喜。

父母倆回家後，大家正在為AJ唱生日歌，並在AJ許願的剎那悄悄潛入他身後，場面搞笑，全場只有AJ仍專心許願，大家問他許願時最想念誰？AJ守口如瓶，直到吹蠟燭後發現有人從背後吻他臉龐，當他表現不耐煩、正想還擊時，眼前竟然是爸媽，AJ大感驚喜，3人連忙開心擁抱在一起，父子檔還上演「樹懶抱」。

這陣子杜德偉雖然在外地工作，但心裡還是不時掛念著兒子，所以一知道工作時間有新安排後，立刻飛奔回港。雖然此行時間匆匆，與兒子短暫相聚後又得返回大陸工作，但杜德偉很感恩說：「總算沒錯過兒子的6歲生日，一家人全到齊為他慶生，好開心。」而家人也將AJ6歲生日的溫馨場面錄下來作為日後留念。