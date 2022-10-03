苗栗縣政府3日舉辦「苗栗慢魚海岸」記者會，宣告活動登場，今年活動邁入第４年，10月起將以一系列的活動展現成果，包括戶外吹吹風電影院、海線鐵道百周年紀念、海廢靜態藝術展、港邊饗宴、傳統魚法傳承、海岸小旅行及慢魚成果展等，邀請民眾來苗栗深度體驗海洋文化。

縣長徐耀昌表示，苗栗縣擁有長達50公里的海岸線，具有獨特的濱海景觀及豐富旅光資源，苗栗從南庄、三義國際雙慢城，成功推展「慢生活」理念，延伸至海線並率先全國推動慢魚運動，連續4年獲立委陳超明及海洋委員會、內政部營建署等中央單位支持，並獲國際慢食組織認證「Slow Fish Miaoli Taiwan」成為其中一員，績效有目共睹，「苗栗慢魚海岸」將持續凝聚在地共識，推動苗栗海線發展，實踐「享受美好山海生活」。

苗栗縣府文觀局長林彥甫表示，10月為苗栗慢魚月規劃「苗栗慢魚海岸系列活動」，其中主活動成果展日訂於10月30日在竹南鎮龍鳳漁港辦理，現場安排慢魚市集、漁獲競標show、慢魚知識傳遞、海洋遊憩體驗、攤位闖關互動、慢魚工作坊及海岸舞台音樂表演等豐富內容活動，歡迎各位大朋友、小朋友蒞臨現場，參與活動認識慢魚，建立永續海洋觀念。

系列活動中的「海廢靜態藝術展」從10月3日起至29日在通霄鎮舊糧倉展出；「在地漁法體驗」活動，10月15日將帶領民眾走訪後龍合歡石滬，體驗在地傳統漁法智慧；10月11日「港邊餐桌饗宴」則融合餐桌、環境及美學，於通霄鎮新埔社區廣場辦理，讓民眾感受從產地至餐桌最近距離的慢魚佳餚。