選將又發現正妹！新竹縣（竹東）議員候選人林若宸擁有姣好臉蛋與火辣身材，她是出生新竹縣竹東鎮土生土長在地竹東客家人，本身是一位二胡表演者，演奏時經常以性感穿搭展現火辣身材，無論開高衩露美腿或深V細肩帶戰袍，與她投入公益時的樣貌頗有反差。林若宸長期關懷地方弱勢，是新竹縣珍心關懷協會榮譽理事長，同時也是愛的萌芽福利協會發言人，長期投入地方關懷送暖工作，這次投入縣議員選戰，是看到地方福利政策，仍有政府照顧不到的死角，她想以實際行動來強化各項社會福利政策。

根據《ETtoday新聞雲》報導，綽號「糖糖」的林若宸接受訪問時表示，她本身是二胡的表演者，有開設一間名為天威音樂國際有限公司，平時接許多廟會或各式的活動表演。此外，她也擔任「愛的萌芽福利協會」的發言人，長期投入地方的關懷弱勢，替老人家送暖的活動。

在今年九月份時，萌芽福利協會號召募集多達800份的物資，包括白米、拉麵等，林若宸以志工身份參與，並在社工陪同下送到新竹13個鄉鎮弱勢家庭手中。林若宸說，協會理事長劉志枰這次提撥80萬元專款，替低收入戶、中低收入老人家，提供生活津貼、生活物資的援助。她說，只要訪視人員在通報後，經實地訪視後，就會核定發放關懷救助金1至3萬元左右。

新竹縣（竹東五峰）議員候選人林若宸也是竹塹青年的團員，日前參加淨灘活動。（圖／林若宸提供）

至於這次為何會想投入縣議員的選戰？林若宸強調，自己長期投入社會關懷工作，發現雖然政府有福利政策，但仍然有政府照顧不到的死角，她希望透過實際的參選行動來彌補這一塊；同時，她也希望不只是弱勢，也可以強化兒童或各種福利政策。