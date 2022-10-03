在婚姻自由的時代，離婚或許是種解脫，但是經歷過一次的失敗，也會懷疑能夠重新找到幸福嗎？《科技紫微網》運勢專欄指出，生肖牛、生肖羊、生肖猴、生肖雞在第二次結婚後可以更幸福美滿，有第一次的經驗當作教訓，會了解自己適合什麼樣的對象與相處模式。

▍生肖牛

生肖牛談感情時常常會有太過天真的想法，牛脾氣又非常的大，一旦決定不想再維持這段婚姻關係，幾乎沒有挽回的餘地。幸好生肖牛的領悟能力很強，能從失敗的婚姻中獲取經驗與教訓。只要能做到坦誠相待，冷靜溝通，再次走入二婚的生肖牛，必能永浴愛河，經營好自己的小家庭。

▍生肖羊

婚姻會讓生肖羊學會成長，能夠理性看待過往失敗經驗，當幸福再次來臨的時候，該行動還是該觀望，生肖羊不會再犯下同樣的錯。所以，二婚的生肖羊反而更加從容不迫，並且樂於付出心力去經營，讓婚姻更加的美滿。

▍生肖猴

經歷過一次失敗後，讓生肖猴容易浮躁的內心開始收斂，深刻明白幸福的珍貴，懂得如何愛惜身邊的另一伴，而不是凡事自我為中心。因此，二婚後的生活往往過得更踏實更幸福美滿，讓身旁的人都看見生肖猴的改變。

▍生肖雞

有了第一次的前車之鑒，再次走入婚姻，生肖雞會用更成熟的心態去對待，了解自己究竟適合什麼樣的對象與相處模式，而不會再次被愛情盲目迷失了方向。二婚後的生肖雞就算依舊魅力不減、桃花再旺，仍會維持應有的界線，給另一伴更多安全感。