許多人怕胖、擔心痘痘長不停，所以對於油炸物避之唯恐不及，但皮膚科醫師張宜菁在臉書粉專PO文指出，科學證實升糖指數高的食物及牛奶，比較容易冒痘痘，千萬要注意。

張宜菁表示，升糖指數高的食物會使胰島素／類胰島素生長因子上升，導致皮脂細胞與毛囊角質細胞增生、雄性素增加，讓痘痘變得更嚴重。但她也提到，目前設計嚴謹的痘痘飲食研究還相當有限，在美國皮膚科醫學會的青春痘治療指引當中，尚未對飲食做出明確建議。

張宜菁直言，飲食需考量整體健康與營養的需求，每個人的皮膚對飲食的反應也不盡相同，但少吃甜食是不二法門， 不過基於正值發育期的痘痘患者，醫師則較少建議不能喝牛奶。

皮膚科醫師張宜菁分享3類升糖飲食，並提醒升糖指數高的食物容易讓痘痘變得更嚴重。（圖／陳友齡製圖）

張宜菁進一步解釋，升糖指數（Glycemic Index）顧名思義就是食物能讓血糖上升的能力高低。而「低升糖指數食物」的特點為高纖、粗糙、未加工、消化吸收緩慢。至於「中高升糖指數食物」則為低纖高糖、精緻、經過加工、容易消化吸收​。

▍低升糖飲食：綠色蔬菜、多數水果、紅蘿蔔、豆腐、豌豆、麥麩片

▍中升糖飲食：甜玉米、香蕉、鳳梨、葡萄乾、燕麥片、五穀雜糧

▍高升糖飲食：白飯、白麵包、馬鈴薯、甜點、西瓜、芒果、水蜜桃