每個人都有缺點和個性上的缺失，但承認缺點並非壞事，若能想辦法去改變它，勢必能更受歡迎。運勢命理網站《靈匣網》分享12生肖遭人討厭的缺點，其中屬虎者容易衝動、屬兔者顧慮太多、屬羊者反應太慢、屬豬者內心不夠堅定。

【生肖鼠】猜疑心

屬鼠的人精力充沛且識時務，想在人緣關係良好的環境中脫穎而出並非難事，但他們在處事方面容易猜疑心過重，導致問題層出不窮，還很難解決，特別是在處理感情方面的問題時，往往欠缺臨門一腳，功敗垂成。

【生肖牛】固執己見

屬牛的人大多對自己很有信心，而且任勞任怨，但偏偏性格固執、不聽勸告，總是我行我素的，因此很難得到身邊人的喜歡，甚至可能被人疏遠，若能稍微放輕鬆，多培養熱情與幽默感，相信在哪都能擁有屬於自己的一片天空。

【生肖虎】衝動

屬虎的人雖然心地善良，但投入一件事或愛上一個人時，他們就會使出渾身解數，發揮百分之百的力量去實踐與追求，為達目的甚至不擇手段，結果反而因為太過衝動而失去機會，甚至遭身邊人討厭。

【生肖兔】顧慮過多

屬兔的人雖然人緣很好、才華出眾，但觀念過於保守，對每件事又容易顧慮過多，導致做事唯唯諾諾，甚至有逃避的傾向，若能注意到性格中較守舊古板的一面，並嘗試做出改變，便可使別人對你產生好感。

【生肖龍】驕傲

屬龍的人膽識大、才氣足，卻也容易因為生氣、倔強、驕傲而壞了好事。過於驕傲會給人一種很強勢的感覺，難免讓人無法接受，甚至被認為難以接近，不僅無法得到別人的好感，甚至還會遭人嫌棄。

【生肖蛇】花心多情

屬蛇的人是個多情之人，常常引來桃花不斷，使心儀對象對你產生不信任感，這樣的缺點若不好好改善，不僅會使感情變調，時間久了還會導致人際關係出狀況。

【生肖馬】不負責任

屬馬的人在處事上容易因為不想承擔責任，而選擇逃避現實，這樣的性格與行為多半不受別人喜歡，因此要注意，不要一昧逃避，敢於承擔責任，別人會更加喜歡你。

【生肖羊】反應慢

屬羊的人有時會因為悲觀而猶豫不決，加上喜歡聽天由命，所以顯得反應速度不快，但在生活中，如果一個人的行動與反應過於緩慢，做起事情來就會顯得沒有效率，不僅討人不喜歡，還可能被朋友疏遠。

【生肖猴】貪慕虛榮

屬猴的人有些恃才傲物，甚至會為了達成目的而說大話，但每個人都比較喜歡坦誠的朋友，過於貪慕虛榮只會遭人討厭，嚴重影響自己的人際關係。

【生肖雞】自私刻薄

屬雞的人有兩種不同的個性，一是勤奮、很有吸引力，一是自私刻薄、傲慢無禮。因為處事經常以自我利益為中心，所以時間久了便很難得到別人認可，同時還會遭身邊朋友討厭，甚至是疏遠，應該好好發揮勤奮這個優勢，不然可能經常吃閉門羹。

【生肖狗】缺乏變通

屬狗的人在感情上喜歡以第一印象去決定該不該喜歡對方，缺少了隨機應變、見風轉舵的能力，這樣不太便通的性格，往往使他們失去許多戀愛的機會，在處事方面也容易給人較為呆板的感覺，為人際關係帶來負面影響。

【生肖豬】內心不堅定

屬豬的人性情直率、心地善良，同時還具有很強的正義感，這些性格雖然能讓他們有一番作為，但因為內心不夠堅定，導致他們容易受別人影響，無法堅持自己的觀點，進而錯失很多東西，像是好的人際關係，甚至是一段感情。