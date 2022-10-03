眾人拍照合影留念。（李京昇攝）

苗栗縣政府獲得內政部前瞻計畫經費，補助拆除重建6個鄉鎮公所，其中有46年歷史的造橋鄉公所，歷經921地震後，建築耐震係數不足，將斥資8千萬元原址重建，並將新建造橋鄉公所辦公大會、造橋鄉代表會，公所3日舉行動土儀式，縣長徐耀昌等人到場祈福工程順利。

造橋鄉公所現有廳舍，屬耐震設計規範尚未完備時興建辦公廳舍，20多年前還曾增建3樓作為造橋鄉民代表會辦公室及議事廳，增建部分不僅未能取得使用執照，更嚴重影響結構安全。

後來經過耐震能力初步評估，結果顯示建物結構存在無法耐震隱憂，加上辦公空間不足及設施不完備等缺失，在地方爭取下，向內政補爭取改建經費，希望原地拆除重建方式，為鄉親營造更安全、舒適的洽公環境。

造橋鄉長黃天貴表示，目前辦公廳舍僅有3層樓，新大樓規劃為一棟銀級綠建築、嶄新的5層樓行政中心，包括公所3.5層以及代表會1.5層樓，讓所會保持暢通聯繫以及行政監督功能。另，外圍將留設適當的人行安全便捷廣場，以景觀造請打造綠建築環境，提供辦公人潮與老人聚集的休憩區。

苗栗縣長徐耀昌表示，自上任以來已協助縣內許多辦公廳舍改建，而造橋鄉公所暨代表會行政大樓在中央支持下，獲補助並自籌以總經費1億6000多萬元辦理重建工程，希望工程如期如質完工，給予鄉公所同仁安全的辦公環境，提升行政效能，洽公民眾也能感到舒適安全。

苗栗目前獲中央核定補助銅鑼鄉、三灣鄉、 西湖郷、後龍鎮、卓蘭鎮、造橋鄉及大湖鄉等7個鄉鎮公所辦理辦公廳舍拆除重建工程，是全國獲得拆除重建補助件數最多的縣市之一。

內政部常務次長吳堂安、苗栗縣長徐耀昌、立委陳超明、議長鍾東錦、議員廖秀紅、造橋鄉長黃天貴以及地方民意代表等人，今天為工程持鏟動土，焚香祝禱新工程如期如質完成。公所團隊已於9月20日暫時搬遷至造橋鄉綜合活動中心，待工程完工後將提供鄉親優質舒適的洽公環境。