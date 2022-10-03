國民黨桃園市長參選人張善政（左三）疾呼遭再多抹黑都不怕，只要走正道繼續努力會讓桃園藍天再現。(呂筱蟬攝)

國民黨桃園市長參選人張善政今天下午舉辦南區競選總部進駐祈福，除上香祈求順利當選外，眾人上香祈福後，發生意外插曲「發爐」，張善政疾呼「邪不勝正」，他說民進黨再多抹黑他都不怕，11月26日選舉日會讓桃園藍天再現。

張善政南區競選總部位在中壢區中豐路189號，今天下午舉辦進駐上香祈福，除張善政本人外，包含擔任後援會總會長的議長邱奕勝、競選總部主委呂玉玲、南區競總主委魯明哲等人都到場一起衝人氣，眾人上香祈福後，小插曲發生「發爐」，張善政則說，看到發爐他則想到4字「邪不勝正」，邪代表民進黨，正代表走正道的國民黨，很多人關心他近期一直被民進黨抹黑，現在只要遭人抹黑一次，心裡會更堅強，往前奮鬥讓桃園再現藍天的決心會更強烈。

張善政說，到投票日以前不知道還要遭受多少次抹黑，但是他已有百分之百心理準備，民進黨可以盡量放馬過來自己一點都不怕，他也痛批邪不勝正，最後民進黨只會把自己抹下台，對於抹黑、抹紅他一點都不怕，只要走正道往前走繼續努力，11月26日一定會讓桃園藍天再現。