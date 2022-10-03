媒體人周玉蔻造成民進黨台北市長參選人陳時中選情緊張，陳陣營提出「三不」止血，稱與政策無關的攻防不介入、與選舉無關的人不攻擊、不會操作媒體第四權。但綠營律師黃帝穎馬上指控蔣萬安父親蔣孝嚴拿錢不辦事，國民黨文傳會副主委葉元之批評陳時中「虛偽」，自己裝好人給身旁的人去潑糞。

黃帝穎在臉書發文，蔣孝嚴的中國台商會，在中國向受害台商拿3000萬喬事，台商被坑新台幣3150萬元。如果蔣孝嚴之子蔣萬安當選台北市長，家族影響力大幅提升，受害台商委託喬事要多花多少？

對此，葉元之表示，陳時中現在仇恨值超高，為了「洗人設」，才提出「3不」策略，想要開始裝好人。有人認為這是危機處理高招，陳時中要重新開始了，但根本沒用，因為大家都很清楚，負責潑糞的，根本不用陳時中自己出手，交給民進黨其他人就可。

葉元之說，果不其然，黃帝穎今天就忍不住攻擊蔣萬安爸爸蔣孝嚴，罵他以前「拿錢不辦事」。「看到了嗎？這就是虛偽的陳時中，想把自己偽裝的很清高，但骯髒事都交給別人來做，所以陳時中不用再演了，想要洗人設，沒有用的！」請問蔣孝嚴是候選人嗎？跟政策有關嗎？自己打臉自己，陳時中不用出來道歉嗎？