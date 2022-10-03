民進黨台北市長候選人陳時中於今天公布4位新任發言人，陳時中競選團隊總幹事吳思瑤表示，台北市長選舉進入下半場，陳時中會持續提出更多政策論述。競選團隊延攬不同領域的專業人才與年輕世代，就是要讓台北市的市長選舉進入政策實質討論的階段，引導選舉往正向的方向前進，用政策說服選民。

陳時中之前歷經「馬桶偷窺」「臉書盜圖」「擋疫苗」等風暴，競選總部調整隊形，將強化政策論述，4位新任發言人分別為：台北市土木技師公會理事長莊均緯、中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長羅浚晅醫師、陳品潔律師以及陳時中競選辦公室新聞部主任林聿禪，各自擁有不同的專業。

吳思瑤表示，陳時中已經提出14項領域、超過140項具體的台北市市政政策，接下來仍會持續提出更多政策論述。因此，陳時中競選團隊延攬不同領域的專業人才與年輕世代。

第一位發言人是協助陳時中提出內湖交通解方、以及士林北投十年路網計畫的莊均緯，現為行政院政務顧問、台北市土木技師公會理事長，是一位專業的土木技師，同時也擔任仲裁人與調解人。

莊均緯表示，在選舉當中，台北市民在乎的是一位候選人究竟有沒有關心大眾所真正關心的問題，更要檢視候選人是否有認真研議相關政策。市政政策的提出，才能真正改變台北，讓台北走向國際。

第二位是中華民國醫師公會全國聯合會副祕書長羅浚晅，他認為台北市民已經厭倦了潑髒水的文化，除了包裝與攻擊，更應該要對不同候選人的政策提出討論。他加入陳時中的競選團隊，除了協助提出務實的政策，更要說出真話、看出問題，讓選舉能夠往正向的方向前進。

第三位是年輕的八O世代律師陳品潔，她說，她要代表背後年輕世代的律師們，一同站出來力挺陳時中。未來，也會用新世代、新銳形象的力量，說服更多選民支持陳時中。

最後一位是「小英女孩」目前陳時中競選辦公室新聞部主任林聿禪。林聿禪曾在內政部長徐國勇辦公室擔任祕書，待過行政院發言人室、2014柯文哲競選辦公室新聞聯絡人。林聿禪提到，她在過去十年從事新聞聯絡的工作，未來會以一個年輕世代的角色，除了持續強化媒體服務，也會協助陳時中團隊與年輕選民溝通，爭取更多年輕選票。