台南市長黃偉哲進入文康活動中心與使用運動器材的老人聊天。（新營區公所提供／李俊淇台南傳真）

為可以提供長輩以及里民舒適的活動場域，台南市府耗時1年、斥資1500萬打造新營區老人文康活動中心及興業里活動中心，今（3）日上午舉行落成啟用典禮，台南市長黃偉哲前往主持儀式，黃表示，好險有早一點興建，因景氣不好，太晚就蓋不起來，感謝議會動用二備金興建。

市長黃偉哲表示，新營區是溪北的生活重心，區內65歲以上長者有1萬4千多人，期盼新落成的活動中心，可以提供長輩以及里民舒適的活動場域，讓更多社區休閒娛樂活動能夠舉辦，也促進社區的情感交流。

黃接著說，活動中心的啟用是地方社區的盛事，希望帶給長輩與興業里民更好的休閒場所，未來也會持續充實內部的設施與機能，並與文化中心等單位合作，在此地舉辦各種類型的活動。

新營區長翁振祥表示，老人文康活動中心及興業里活動中心，由地方議員及里長多年來的積極爭取整修經費， 依據在地民眾的使用需求，改善內部空間，並提升設備環境，希望提供一專屬空間，讓當地長輩與里民舉辦學習、康樂及休閒相關活動，能有更舒適的活動空間。

新營區公所表示，希望透過活動中心的營運，增加區域服務量能，長者能就近獲得協助，也發揮鄰里互助，未來活動中心也將陸續提供更多服務。