警政署長黃明昭到三重分局已故警員蘇文明靈前致意，並慰問黃員遺屬。（新北市警察局提供）

新北市三重警分局大同派出所警員蘇文明9月29日凌晨處理忠孝橋下男子死亡案件後身體不適，翌日晚間送醫不治，享年48歲。警政署長黃明昭今（3）日由新北市警察局長黃宗仁、三重分局長陳永昌陪同至靈前上香致意。新北市警局為照顧遺眷，已發起「警心行動」，向新北8000位警察同仁募捐，希望發揮兄弟情，協助遺眷度過難關，同時也公布遺眷帳戶，籲請各界愛心人士慨助。

黃明昭向蘇文明上香致意後，向家屬表達哀悼，蘇妻泣謝署長關心，卻也忍不住擔憂往後的生活，蘇妻說：「先生說走就走，兒子還這麼小，丟下我們兩個，我們要怎麼辦？」場面哀戚。黃明昭離去前向遺眷深深鞠躬表達不捨，並承諾將全力協助爭取最優渥撫卹金，並請三重分局務必全力協助治喪事宜。

陳永昌強調，蘇文明是處理案件時身體不適昏厥，後續就醫不治，因屬「因公死亡」，將積極爭取應有撫卹金，以告慰蘇文明在天之靈。

新北市警局為照顧遺眷，已發起「警心行動」，希望能為一生奉獻給警察工作的兄弟照顧家人，也公布遺眷帳戶（華南銀行、戶名鄧文雅、帳號162202315012） ，籲請各界愛心人士慨助。