高雄公車紅53行經左營、楠梓、梓官區多個重要地標，是當地居民最常搭乘的公車之一，高雄市交通局為了便利居民來往左楠生活圈的搭乘需求，將紅53將調整班次，讓尖峰時段從原本15至20分鐘縮短為10至15分鐘。

紅53主、副幹線以及區間線平日共有路線由南到北行經台鐵新左營站、捷運世運站、國軍左營醫院、高雄大學、代天府、梓官區農會、蚵仔寮漁港等地標，是該地重要幹線之一，不少濱海地區的學生、上班族都會搭乘此路線通勤。

為此，交通局於9月26日調整紅53公車班次，目前主線：平日84班次、假日98班次；紅53副線：平日28班次、假日20班次；紅53區間：平日24班次、假日22班次。

其中紅53路線的梓官區域由每日92班次提升為每日112班次，尖、離峰班較原班距縮短5至10分鐘。另外，紅53梓官幹線副線自今年8月26日起延駛至梓官區公所，規畫平日28班次、假日20班次，改善梓官地區公車路網並提升至市區的交通便利性。

住在北梓官的鄭姓民眾說，紅53梓官幹線延駛北梓官地區，平常來往市區更方便了，搭紅53梓官幹線到高鐵左營站只要35分鐘，與自行開車加停車時間相距不大，還能省下一筆停車費用，以後搭高鐵或火車時會多加利用。

交通局提醒，除提升梓官地區公車服務水準，居住於茄萣、永安及彌陀等地區民眾，亦可搭乘紅72、紅75、紅76及紅78到梓官區公所來轉乘紅53。