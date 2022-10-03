台中市潭子區6旬賴姓婦人因丈夫離世，且小孩不在身邊，上網購買減肥藥又無效，頓時感到人生一團糟。她藉酒澆愁後情緒不穩，報警稱自己被騙，員警迅速抵達現場，賴婦激動朝警狂丟物品，經不斷安撫獲緩和，隨即通知家人返回陪伴她。

61歲賴姓婦人日前打電話向潭北派出所報案稱自己遭詐騙，她在電話中情緒不穩且詞不達意，警方立即派遣線上巡邏員警黃笙嘉、楊勝傑前往其住家了解。員警抵達後，激動的賴婦渾身酒氣，不停對警方咆嘯、丟物品，經耐心安撫下，婦人終於卸下心房，跪坐地上放聲痛哭。

賴婦緊握著員警的手娓娓道來，因丈夫去年離世、小孩又不在身邊，她上網購買減肥藥不見成效，覺得遭詐騙，頓時感到人生一團糟，心情相當愁悶，因借酒澆愁愁更愁，才打電話報警。

警方一邊傾聽賴婦述說心事，並給予精神喊話，一邊聯絡其家人返家安撫，待她情緒平復後才離去，後續依規定進行相關通報，並持續追蹤及關心。

潭北派出所所長黃光宏表示，民眾若遇到不順心的事或是心情低落，可撥打安心專線1925、生命線1995或張老師專線1980尋求專業協助，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，同時呼籲大家多關心自己，以及問候身邊的親朋好友。

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