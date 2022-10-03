陳女遭廖姓男友暴力相向，向法院聲請保護令，台中地院今年6月28日核發當天，廖男開車載陳姓女友去醫院拿藥，兩人在車上發生口角，陳女怒要下車，廖男竟抓住她的手張口咬，陳女大聲呼救，廖男搶走她的手提袋阻止，豈料，陳女報警當場逮人送辦，台中地檢署被依強制罪將他起訴。

陳女因32歲廖男暴力相向，向法院聲請暫時保護令，在今年6月28日核發，廖當天上午開車載陳到醫院拿藥後，兩人在上午9時20分於車內發生口角爭執，陳憤怒要下車，廖男伸手抓住她的右手，並張口就咬，以阻止她離開，陳大聲呼救，廖雖鬆手，但不肯罷休，強行拉走陳勾在手上的手提袋，迫使她返車索還。

陳女向警方報案，警方到場逮捕廖男送辦，陳驗傷結果，右手肘及前臂挫傷、右手及左手腕擦傷。廖男坦承拉扯、咬傷陳女，強行拿走手提袋，以阻止她離開，但並無證據證明廖在案發時即得知保護令內容，並故意違反。

檢察官以廖男涉強制、傷害罪造成陳女受傷，為想像競合犯從一重的強制罪將他起訴。