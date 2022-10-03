食安問題當道，如何親手做出美食是門學問。高雄市政府教育局家庭教育中心與社會教育館攜手合作，2日首次在興新國小辦理社區親子活動「幸福古早味－糖葫蘆遇上焦糖奶茶」，百多位親子擠爆現場，共享廚藝樂趣，體驗另類的古早味美食創作。

活動邀請美食專家李月琴擔任指導講師，以輕鬆的步驟，復刻傳統庶民美食「冰糖葫蘆」，由於冰糖葫蘆對現在的小朋友來說相當陌生，但家長們卻是抱著懷舊的心情、躍躍欲試。

李月琴先介紹冰糖葫蘆由來，表示各地有不一樣稱呼，北京叫冰糖葫蘆，天津叫糖礅，青島則稱糖球，台語稱李仔攕、鳥梨仔糖，酸甜可口，過去曾是夜市或市集時的人氣小吃。

傳統的糖葫蘆用山楂穿成，近些年來，糖葫蘆的用料有很大的不同，李月琴說，台灣四季盛產水果，像草莓、小紅番茄、黃番茄、蓮霧及進口的蘋果、奇異果等，都可以成為製作糖葫蘆的原料。

此次活動特地選用水果番茄搭，李月琴示範先使用較容易保溫鍋具，再將砂糖和水倒入鍋中，全部砂糖都沾到水後開中大火。煮至砂糖完全溶化後再搖動鍋子，盡量不要用攪拌勺，否則非常容易「反砂」。 接著，煮至糖漿開始微微變色時即可關火沾裹糖漿。李月琴提醒，要注意煮糖過度容易變苦，沾裹糖漿時一定要快，如果溫度過低會沾不上水果。

親子接著分組製作，按照李月琴的提醒，做出心目中美味的冰糖葫蘆。有家長表示，親手製作的冰糖葫蘆，吃起來新鮮又健康，帶點酸甜的好滋味，配上香醇鮮奶茶，讓人忍不住一口接著一口、大快朵頤。

家教中心及社教館表示，社會食安問題層出不窮，外食總是讓人食不安心，親子透過活動學習製作天然口感的健康食物，有助於改變飲食觀念，讓好的健康飲食文化普遍盛行於每個家庭。