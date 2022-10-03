許多人都可能遇過借錢遲遲取不回欠款的情況。一位女網友分享，自己最近就遇到朋友欠了535元不還錢，沒想到近日追討後，對方竟提議還款1千元，代價是「幫我口（愛）」，讓她直呼根本是精蟲上腦。許多網友看了對話後也紛紛傻眼。

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，自己去年12月借了友人535元遲遲未還，原本已經覺得拿不回欠款，朋友信誓旦旦說10月還錢，偷偷封鎖她被抓包就算了，竟然還提議要給1千元「幫他口」，讓她哭笑不得開罵對方根本是精蟲上腦，「那錢就當我給你看病吧！可能是看腦了」。

一名女網友分享自己和欠債友人的對話，對方嗆聲幫他口交才肯還錢。（翻攝自爆廢公社二館臉書）

觀察兩人對話，對方當時提到要直接給1千元「幫我口」，遭到原PO拒絕後，就態度一變說自己沒空還錢、買點數，甚至還反嗆原PO「你催到我很煩」。原PO也強調，對話的另一方不是男友、也從沒交往過，「我不想被另一半打死啊」。

對此，許多人紛紛回應，「太噁了吧」、「腦子壞了吧」、「窮不要緊，又窮又噁就真的沒救了」、「這種是不是可以告他性騷擾」、「借錢的時候一個嘴臉，還錢的時候又是另一個嘴臉」、「剛好報警，截圖皆證據，不還錢逼口，錢不要了送你案底」。

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