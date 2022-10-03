10月限定的候鳥灰面鵟鷹即將現蹤，根據玉山國家公園管理處塔塔加管理站近2年在麟趾山、自忠兩地調查，過境塔塔加的灰面鵟鷹，占同期墾丁國家公園調查數量1／3以上，也是灰面鵟鷹過境台灣的重要熱點。

玉管處首度與南投野鳥學會及台灣野鳥協會合作，辦理賞鳥（鷹）、鷹揚驛站活動，歡迎大眾體驗、探索鳥類生態；另外，塔塔加遊客中心《山林飛羽塔塔加》特展，將於年底撤展，參觀請把握時機。

10月8-10日國慶連假，及10月15-16日，連續兩個周末假期，於塔塔加遊客中心布農文學廣場辦理賞鳥（鷹）活動，時間從早上8點到下午4點。

10／8-10鷹揚驛站內容，包括環境教育互動遊戲：野鳥拼圖、棲地配對、候鳥歸來去，南投賞鳥趣，精選小物「野鳥貼紙、方巾、防撞貼、野鳥圖鑑、鳥紀念背帶等。

10／15-16鷹揚驛站內容，包括不可錯過─塔塔加常見鳥類介紹，快樂賞鳥─必須了解的賞鳥五「不」曲，大台中賞鷹地圖、台灣野鳥協會及賞鳥活動大補帖，精選小物：鳥圖案圍脖、台灣猛禽海報、猛禽明信片等。

賞鳥（鷹）導覽時間，10月8-10日8：00、8：30、9：00、9：30、14：30、15：00，每日6場次。10月15-16日9：00、14：30，每日2場次。

導覽每場次10人，出發前10分鐘至鷹揚驛站集合，額滿為止，導覽時間約1小時，提供雙筒望遠鏡借用，導覽路線從布農文學廣場至上東埔。

布農廣場賞鷹：10月15-16日8點到12點，這兩日預估為灰面鵟鷹過境極大期；布農廣場有 Q版赤腹鷹、灰面鵟鷹及栗背林鴝立牌，歡迎打卡拍照，參加活動者贈送鷹越塔塔加限定版紀念貼紙，送完為止。

另外，塔塔加遊客中心在10月8-10日，中午12點到1點於視聽室舉辦《秋之山徑探索─塔塔加步道》生態講座，介紹塔塔加鹿林山、麟趾山秋色風情，及常見的野生動物生態。