新北市長侯友宜警察大學的博士學位，遭到對手民進黨新北市長參選人林佳龍質疑合法性，而警察大學的校長陳檡文又因在第一時間強調「沒發聲明」，讓相關話題不斷延燒；內政部長徐國勇今天（3日）在備詢時表示，警察大學是學術機關，這件事他從頭到尾都沒介入，強調學校的學倫問題就讓學校去處理。

立法院內政委員會今天邀請內政部、移民署、警政署、外交部、法務部、司法院、勞動部及國家通訊傳播委員會就「國人受騙至海外從事犯罪工作或遭囚虐待、勒索、摘賣器官等事件，政府針對跨國詐騙人蛇集團所為預防、勸阻、救援、究辦等四大面向之執行成效」進行專題報告，並備質詢。

國民黨立委洪孟楷、李德維皆關心此事，徐國勇回應，這件事他從頭到尾都不知情也沒有參與，這件事涉及大學學倫會，「我不會介入」，會讓學校依規定處理。徐國勇表示，事情都是看了報紙才知道，也沒有與校長聯絡過。

民眾黨立委賴香伶詢問，警大校長對於市長參選人的博士論文真確性表達態度，是否恰當？徐國勇回應，這就像是台大、政大是教育部所轄單位，「但教育部也不會去管，我們（內政部）也是一樣的道理」。

賴香伶認為，論文門的爭議事件，讓國人打消了學術專業價值，不希望警察大學的校長有逾矩行為。她認為，警察大學校長的身分敏感，在選舉期間的發言都會讓外界聯想，並請徐國勇回去奉勸民進黨，不要一直在學術論文上打擊政敵。