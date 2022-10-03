隨著全球疫情趨緩，民眾開始回歸正常生活，加上許多國家逐漸取消邊境解封，重啟期盼許久的國外旅遊，屏東各百貨業者在周年慶檔期皆搶搭疫情解封商機，推出好康。

Global Mall屏東市瞄準後疫情新旅遊商機，首波週年慶檔期《17週年慶。一起趣旅遊》於6日熱鬧展開，首度推出「一次消費享線上線下雙回饋，滿3000最高送900」最高回饋30％的優惠。

營業課專案經理陳柏安表示，當疫情衝擊影響消費時，會員是支撐業績的重要基石，因此綁住目標客群，與會員們精準溝通，加碼回饋，成為這個檔期的目標。

因此只要環球會員扣iMall點數30點，即可兌換抽獎序號，立即抽立即獲獎，獨享好禮人人有獎，獎項包括17萬元環球禮券、iPhone14、中華eMOVING EM50電動機車、福容飯店住宿券、圓山大飯店松鶴廳午晚餐自助餐券等旅遊及環保好禮，只要參加點數大樂透活動，還可再抽價值超過175萬的特斯拉Tesla Model 3。