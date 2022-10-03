許瑋甯跟黃河雖人未到，亦送上花籃致哀。（李承陽攝）

康凱憶劉引商的個性與為人。（李承陽攝）

導演鄧安寧去年才跟劉引商拍完電視劇《你好，我是誰？》。（鄧博仁攝）

台北電影獎影后劉引商9月14日在睡夢中離世，享壽85歲，今舉行告別式，除了中華演藝總工會理事長康凱、導演鄧安寧、「鳥來嬤」吳敏等人到場，年輕一輩的演員許瑋甯、黃河則送上花籃致哀。

許瑋甯透過經紀人表示：「剛好有工作無法前往，所以送花致意，很珍惜跟引商奶奶一起拍戲的回憶，希望奶奶一路好走。」黃河則說：「知道引商奶奶離開的時候，我感到震驚且難過。因為引商奶奶總是親切、溫暖且專業。我會一直記得並想念引商奶奶。謝謝引商奶奶給我的照顧和愛。」他們3人曾合作電影《紅衣小女孩》系列，許瑋甯跟黃河飾演情侶，劉引商則演出跟黃河相依為命的奶奶，該系列電影3部曲票房加總約2.6億台幣。

康凱與劉引商相識多年，回憶說：「她是藝專畢業的，很有個性，只找適合的戲演，覺得不適合就不演，對戲劇的熱愛已經維持很久。喜歡她的個性的人會覺得她很棒、不喜歡就會覺得她很難搞。」而導演鄧安寧曾跟劉引商拍電視劇《你好，我是誰？》，今他也趕赴告別式，表示：「（劉引商）是非常令我折服的前輩，我一定要來致意。」