「舞蹈界性感女神」KIMIKO(林睿君)，保有凍齡美貌和凹凸有致的身材曲線，看不出來已經43歲，曾留學美國紐約學習舞蹈，回國後成為多位藝人的編舞老師，受許多舞蹈節目邀請擔任評審，在舞蹈界很有份量。近日她曬出老公的親密私照，模糊的浴室門照片讓網友以為是夫妻大放送，嚇了一跳。

KIMIKO昨（2）日曬出兩張私照，場景在浴室，隔著透明的玻璃門能看到男生裸上半身，身材相當壯碩，懷裡似乎還抱著一個人，玻璃門上的水垢正好遮住那人的相貌，看得不是很清楚，第二張她拉開玻璃門拍攝，原來是她老公抱著一隻貓，讓KIMIKO質問：「我呢？？？？？這對父子連洗澡都黏在一個⋯⋯鴛鴦浴什麼時候改成man貓浴的？」

可愛的照片讓關穎都留言：「這真的太過份了啦，我都不知道貓可以碰水洗澡」，KIMIKO解答：「可以啊，還有愛泡澡的」，有網友看第一眼誤會，大呼：「嚇死我，我以為夫妻大放送」、「我以為看到什麼不好看的畫面」，網友們留言：「這cup不得了欸！」、「這也太愛惹～」、「不被愛的才是小三」、「哇居然有貓不抗拒洗澡的」、「Hola一副『你打擾到我們了』的臉」、「牠不怕水嗎」。

KIMIKO近期大談與先生交往時的小趣事，以前交往她因為不喜歡傳簡訊，所以常一整天都沒消息，先生就會打給她問：「妳剛剛是不是有找我？」讓她摸不著頭腦，接著先生就會說「那你晚一點是不是會想找我？」不由自主地就會影響KIMIKO傳訊息給對方，戀愛技巧相當高明。