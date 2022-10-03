台視《嗨！營業中》在昨（1日）開播第一集，除了班底成員庹宗康、炎亞綸、鬼鬼吳映潔、姚元浩外，還有新加入的工讀生浩子、莎莎，6人將到屏東獨自開店營業，首集收視率創下全體平均收視2.36、15-44歲平均收視2.32的好成績，總收視人口達107萬2000人，其中25-49女性收視飆破2.86，每分鐘最高收視也有2.58。

一開始，班底4人先行前往日月潭的咖啡廳見習，並透過抽籤決定本季工作，庹宗康抽中接待員，炎亞綸和姚元浩分別是飲品和餐點，而鬼鬼則是眾人推辭的籤王「店長」，上季店長庹宗康更放話：「我要讓你知道多痛苦！」

當炎亞綸看到鬼鬼擔任店長時，驚呼抽籤的顏色就跟她當日穿搭一樣，感覺是冥冥之中分配好的，「對於這位女店長，我的感覺是有點忐忑。」也開玩笑說很怕鬼鬼下次錄影就不來了。而「店長」鬼鬼也坦言最大的課題是在面對另外幾位較年長的夥伴時，該怎麼讓他們信服於自己。

本季《嗨！營業中》將在距離台北436公里的屏東展店，首要任務就是要在土地上蓋一個新的商店，6人先是同心協力完成整地工作，接著移除原有的舊屋子，至於未來的營業項目？則要鎖定每周六晚間8點在台視播出的《嗨！營業中》。