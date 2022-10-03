屏東「斜坡上的藝術節」8日在林後四林平地森林公園熱鬧展開，邀請民眾來到斜坡感受最地道的原民風。（林和生攝）

由屏東縣政府主辦「斜坡上的藝術節」，以排灣及魯凱族在地文化精神為基調，強調屏東原住民族豐厚的藝術文化底蘊，選在8日起一 連2天，於林後四林平地森林公園熱鬧展開，現場將以最道地的原民味，伴隨悠揚天籟，從午後至深夜，邀請民眾到場感受屏東原鄉風情。

台灣被稱為「福爾摩沙」，有著豐富的多元文化，而屏東更蘊含著深厚的原住民文化，排灣與魯凱族人自稱為kacalisiyan，意指「真正住斜坡上的子民」，屏東縣政府自2015年起舉辦「斜坡系列」原民藝術、音樂活動，已形成獨樹一格的原民品牌活動，初秋來品味斜坡的風更蔚成一股風潮。

屏縣府秘書長邱黃肇崇表示，這場斜坡上的歡樂時光即將展開，邀請大家親臨現場感受斜坡上有著香氣的風，聆聽具穿透力的音樂。

至於活動中最受矚目的斜坡音樂大舞台，今年邀請到天生歌姬A-LIN，還有來自南島語系馬來西亞的鬼才黃明志，國內原民藝人包括戴愛玲、桑布伊、舒米恩、BOXING拳樂團、梁文音等金曲歌王及知名藝人及屏東在地歌手，超過30組藝人團隊匯集在斜坡，展現原住民天籟歌聲。

立委周春米也說，屏東沿山185縣道蘊含著豐富原民文化，這次活動集結上百攤的原味多元特色市集，包含傳統及創意美食、農特產、文創藝品等，邀請民眾來到斜坡一起感受最地道的原民風。