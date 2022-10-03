華夏科大舉辦「手做動畫」推展在地文化短影音。（華夏科大提供）

華夏科大舉辦「手做動畫」推展在地文化短影音。（華夏科大提供）

華夏科技大學結合中和區土地公文化季及緬甸街光明點燈節文化，於10月1、2日舉辦「在地文化x手做動畫」工作坊，邀集師生及社區親子，以在地人角度創作發想在地文化的特色亮點，在動畫老師分組引導、快問快答即時接龍創作故事，讓大家以不同答案連結不同的元素，在自由發展原則下，在地文化成為激勵腦力與想像力的腳本，幾秒鐘完成的故事都成為趣味的發想。

華夏科大「華夏南勢在地紮根PLUS」USR團隊表示，本次活動特地邀請金鐘動畫導演劉志濬團隊結合華夏科大數位媒體專業，規畫一系列手繪動畫影音製作課程，透過繪圖拍攝及手做動畫，融入土地公文化及緬甸街文化，以更豐富的創意表現結合現代數位影音來推廣在地特色文化。

此外，華夏科大社會責任實踐計畫「華夏南勢在地紮根PLUS」USR 持續推動在地文化永續發展，增加地方認同感與中和文化深耕。透過兩日淺顯易懂的手做課程學習，讓動畫輕易接近居民的想像，期待未來大家能關注在地社區文化，並融入創意設計呈現屬於居民視角的文化推展短影音，共同成為在地文化的推播手。