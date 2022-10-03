王瞳出席新戲《市井豪門》首映。（民視提供）

王瞳出席新戲首映。（民視提供）

王瞳出席新戲《市井豪門》首映。（林淑娟攝）

王瞳出席新戲《市井豪門》首映。（林淑娟攝）

民視新8點檔《市井豪門》4日上檔，3日舉辦首映會，王瞳在老公艾成8月24日告別式後首度公開現身，手上戴著婚戒、臉上帶著招牌甜美笑容，但暴瘦一圈、雙頰凹陷的模樣仍惹人心疼，受訪時數度哽咽紅眼眶。王瞳表示，10月10日上午10點10分將為艾成舉辦《超乎想像·艾成了》紀念EP預購發表，「希望讓更多人聽到艾成的歌，他有寫30多首歌，會陸續發表，當天就是他的音樂發表、心路歷程見證」。她透露現在體重約45公斤，「之前跟蔡艾成吃吃喝喝，他都希望我體重50公斤左右。」

10月1日剛過沒有艾成的第一個生日，王瞳說，生日當天剛好整天都在教會，有國度禱告會，也有參加一場教會的追思告別，晚上跟家人一起吃飯。她說自己沒夢過艾成，但身邊很多人夢過都會跟她講，例如首映會主持人阿甘也說他夢到艾成穿著橘色西裝、很帥在跟他握手，「他應該是知道我可以，他媽媽也好像還沒夢到。但生活上一直有看到他出現的感覺，我跟他的數字連結7，最近一直看到7，也一直看到BB字母的車牌，感覺像是他一直在叫我Baby，有次還一次3台車出現，好像在告訴我不用傷心」。今天巧合是艾成離開的第47天，她在台上拍照時也手比出兩人愛的密碼「7」。

王瞳說，還是會很想艾成，有朋友問她是否很痛苦，「我還是很痛，但不苦了」，她說自己會繼續努力做他還沒完成的事，傳福音、為他打美好的仗，「他已經去了最美好的地方，以後我也會去，他先去幫我打點一下」。被問這段時間生活，她說一直有參加禱告聚會，有很多安心的感受，「每個人每天都在失去，失去時間、青春，剛剛看新戲片段時特別有感受，每個人都有自己的故事，故事都很精彩，都有自己的苦難，在失去的同時也在擁有。我現在擁有勇氣、擁有很多人的愛！很珍惜每分每秒我還在呼吸的時刻，因為明天不是我們能掌控的，你以為來日方長，其實人生變化無常」。

被問特別想艾成的時刻？王瞳說，「每分每秒都在想他，他應該滿開心。但被碰觸的哭點愈來愈進步，只是現在還是不能看他的影片、聽他唱歌，還是不行，已經有進步到可以看到他的照片了。」她說有時教會要放艾成的音樂她也是沒辦法，就是被動式接受，身邊人都會跑來看她、抱她，「還是會大哭，哭也是一種清創過程，每次都是一種重新面對的感覺」。

王瞳9月8日與教會師母一起前往艾成馬來西亞老家，她與艾成原本就安排那段時間要回馬來西亞辦婚禮，艾成走後她還是完成這段規劃好的旅程。她說原本行程10幾天，後來濃縮，她9月13日就回來了，因同行的師母是有小孩的媽媽，不好意思耽誤她太長時間，「濃縮的行程走一走，也有去原本要一起去的海灘，整路上都感覺到他在，他只是換另一個方式在愛你」。

她說自己就是照著艾成的行程走，他原本安排到姊姊、弟弟家住一個晚上，後來她也都有去吃飯聊天，也有去達邁海灘住兩天一夜」， 她帶一整箱行李去，只有4分之1是她的東西，「因艾成在台灣20年了，有些衣服鞋子希望他弟弟或姊姊的孩子可以用，相信這也是艾成希望看到的，不然放著也會發霉，鞋子有人穿才不會脫皮」，她自己則是留著艾成很多東西，包括他過世前幾天，他們一起去逛百貨公司時她買給艾成的外套、襯衫，「吊牌都還在⋯⋯」。

王瞳婚前曾傳過緋聞的馬俊麟也參與《市井豪門》演出，不過兩人首映會上沒有接觸交集，僅在台上大合照時同台，保持一定距離。