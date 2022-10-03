看好高雄5G AIoT產業發展群聚效應，經濟部加工出口區管理處(簡稱加工處)啟動高雄軟體園區第2園區開發計畫(簡稱高軟2期)，園區總面積約為2.45公頃，分為A、B、C3大坵塊，經濟部加碼投資26億元在高軟2期興建首棟商辦大樓，預計興建1棟地上11層、地下3層商辦大樓，將可帶動85億元投資效益，創造17億元年產值，預計2026年完工啟用。

近年隨南台灣高科技S廊帶逐漸發展成型，去年2月總統蔡英文與行政院長蘇貞昌視察高雄，宣布投入5年106億元打造亞灣5G AIoT創新園區，核定「亞灣 5G AIoT 創新園區推動方案」與高軟園區2期擴區計畫。3日舉辦高軟2期首棟大樓動土典禮，由經濟部長王美花主持，高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆等人出席見證。

王美花致詞時表示，近期許多國際大廠相繼進駐亞灣5G AIoT創新園區，產業空間需求急迫，因此推動高軟園2期擴區計畫，選定園區北側約2.45公頃中油公司土地，興建3棟大樓，提供5G AIoT產業進駐，以打造亞灣區成為國內投資額最大、最完整的 5G AIoT實證場域。

經濟部並加速啟動第1棟大樓興建計畫，在原本方案外，再加碼26億元興建1棟地上11層、地下3層商辦大樓，可提供1萬餘坪產業空間，帶動85億元投資效益，創造17億元年產值，預計2026年完工啟用。

陳其邁指出，現有的鴻海、國城、台壽等大樓，已幾近滿租，市府持續推動亞灣5G AIoT創新園區，已獲中央支持打造全台最大驗證場域，為強化亞灣5G AIoT生態系，高市府也加碼推出「006688」租金補貼專案，歡迎更多業者投資高雄。

賴瑞隆表示，高雄全力拚地方發展，不但捷運紅線南延到小港、林園，國道7號高雄路段計畫延宕超過10年，今年終於正式通過，期待B、C坵塊盡快啟動，有更多企業投資亞灣。

加工處處長楊柏耕表示，第1棟大樓由加工處採統包方式自行興建，選定在高軟第2園區海景第1排A坵塊用地，採鋼骨構造結構系統並導入 SG AIoT 高速智慧聯網，及取得銀級綠建築與銅級智慧建藥標章。

建築空間規劃有產業辦公室可供選擇承租或承購，亦配置生活與商業服務空間、會議空間與共創實證場域等複合機能，加工處後續將視工程推動情況，辦理第1棟大樓建物租售招商公告此外，也歡迎國內外廠商承租第2園區限量B、C坵塊素地，自行興建企業營運總部或研發中心。(記者張雅雲/高雄報導)