九合一選舉近在咫尺，各政黨候選人都摩拳擦掌的準備中，其中「六都」選情更是重要。國民黨桃園市長候選人張善政今（3）日就在臉書上左轟鄭文燦、右打鄭運鵬，直言「鄭文燦政績掉漆，鄭運鵬再次沉默」，更猛酸「綠色執政，豆腐渣保證」，引發討論。

張善政在臉書上表示，昨日有桃園市議員踢爆內幕，桃園蘆竹的國民運動中心存在上百項缺失，鑑定危險級數高達嚴重的「四級」！天花板可能脫落砸傷民眾，電梯間漏水嚴重出現鐘乳石，電梯鋼索鏽蝕可能斷裂，機房鋼梁晃動嚴重，牆壁漏水造成電線短路起火，照片令人觸目驚心。張善政直言，「從桃園運動中心泳池516天修不好，到八德運動中心羽毛球場天花板崩塌，這已經是第三間運動中心出包，這樣的公共工程品質，不但落漆還搖搖欲墜！」

張善政說，「鄭文燦的大撒幣，蓋出的不是政績 根本是廢墟！」張善政質疑，蘆竹國民運動中心已經啟用三年，「這三年間蘆竹的市民要冒著多大風險？市政府工務局說，這些項目沒有結構問題、都有列管，看著這精美的鐘乳石你敢相信嗎？鋼纜鏽蝕的電梯你敢搭嗎？」張善政接著火力全開，直言「更悲哀的是，鄭運鵬作為蘆竹的區域立委，對此事一句話也不說，這些事情市民都會看在眼裡！列管更不等於解決問題！蘆竹人都很擔心國運中心，會不會成為第二個八德運動中心，請蘆竹的立委向桃園工務局爭取公開所有列管資訊，不要讓工務局蓋牌，大家一起為國運中心的安全把關！」

最後張善政更承諾，「如果我當上桃園市長，第一件事情，就要用土木工程的專業，與結構技師、土木技師等單位合作，對桃園所有公共工程安全進行總體檢，把民進黨執政的所有豆腐渣工程，通通徹查清楚！」