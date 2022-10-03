紡拓會秘書長黃偉基今天表示，台灣紡織業今年面臨的困境包括俄烏戰爭導致CPL價格上升，庫存增加，通膨升溫，實質消費力下滑，唯一較正面的訊息是今年以來新台幣貶值，有助於出口報價。從台廠紡織業8月的營收來看，Q3紡織業表現逆中求勝，不會太難看。儒鴻8月營收年增率逾5成，力鵬、得力營收年增率逾3成，福懋營收年增率逾2成，遠東新也有逾1成的年成長率。台灣紡織品在布料有很強的競爭力，同時對於少量急單的生產彈性也很高。

黃偉基說，今年紡織業前7個月的出口值達55.4億美元，年增率8.12%，其中，布品面料出口占比達71.3%。展望Q4，有2個重要觀察因素，首先是美元的走勢，其次是俄烏戰爭是否緩解。

黃偉基指出，去年Q4由於全球塞港問題嚴重，有大型零售商不惜昂貴空運價格，包下貨機從亞洲運貨到美國，但之後卻發現銷售不如預期，庫存大量拉高。今年3月開始，出現交期向後延，緊接著又看到化纖廠拉貨拉不動。

黃偉基表示，根據AAFA(美國服裝和鞋類協會）最新觀測，美國受到房貸成本上揚，民眾縮衣節食，致原本預期的9月銷售旺季落空，熱季銷售額未能達標，目前市場持較保守心態。據此，Q4業者可能要蹲下來練功！