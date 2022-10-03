歷經兩次轉型，連接線組廠鴻呈(6913)iSMART六大產業佈局開始進入收割期，鴻呈董事長簡忠正表示，下半年會比上半年好，如果明年沒有黑天鵝、戰爭等太大的干擾，可以期待比今年更好，公司將於10月5日舉行上興櫃-戰略新板前法人說明會，並於10月6日以每股101元登錄興櫃-戰略新板。

鴻呈公司創立於1994年，公司主要產品為連接線組及工程機能材料(光學元件/其他機能材料)，為全球線纜製造和組裝規劃的主要供應商之一，研發總部及業務行銷總部設於台灣，生產基地及服務據點設於越南、江西、蘇州及東莞。

簡忠正表示，公司於連接線組產業深耕近30年，早期以桌上型電腦(PC)及消費性電子產品所需的線材組裝為主，2008年蘇州廠區啟動轉型逐步跨入附加價值較高之利基型商品，2008年蘇州廠啟動轉型，從3C轉型到工控/伺服器及其他產業，之後因應紅色供應鏈崛起，我們於2014年啟動第2次轉型，不做沒有利潤產品，並於2016年建置智能工廠(iFactory)，優化生產製程及提升良率，由於公司擁有專業的線纜組裝及線纜抽線技術，並獲得汽車、醫療和工業產品等多項認證，藉著技術製造的整合能力，除了可以提供客戶少量多樣的需求外，在設計初期就為客戶提供客製化或最佳的解決方案，滿足專案化、客製化與多樣化的客戶需求。

鴻呈總經理林星宏表示，依據MarketsandMarkets Research預估顯示，製造業對工控物聯網、工廠資源最佳化需求提升，IPC產值將從2021年的460億美元提升至2026年的610億美金；根據Grand View Research資料顯示，預計全球伺服器的市場規模將在2028年達到1,451.3億美金，預計2023至2028年期間的平均複合年增長率為7.8%。根據Fortune Business Insights的報告，全球醫療儀器市場規模預計在2021年達到4553億美金，且於2028年將會達到6579億美金的規模，預計年複合成長率為5.4%；依據Research and Market指出，全球車用連接線市場將於2026年達到922.1億美金市場規模，2022年至2026年年複合成長率為12.7%。依據Report Ocean預估，到2027年全球先進儲能系統市場將達到284.6億美元；依據IndustryARC預估，全球5G連接線市場規模將達到35.8億美金，於2020-2025年期間的平均複合年增長率為9.5%；由於未來應用朝大頻寬、大電流、高傳輸、高容量、低延遲、低功率的技術要求，鴻呈集團將資源重點投入工控物聯網、雲端伺服器、醫療設備、車載與車聯網、再生能源及5G通訊等六大領域，目前產品應用範圍已擴展到Industrial工業應用、Server & Storage伺服器與資料存儲系統、Medical醫療設備、Automotive車載與車聯網系統、Renewable Energy再生能源系統和Telecom通訊等iSMART六大領域連接線組與解決方案，PC產品佔營收比重已降至6%。

在工程機能材料部分，鴻呈取得日本三井化工材料代理權，進而跨入工程用機能材領域，其銷售原料主要可分為光學材料與電子產品應用材料兩類，光學材料(APEL)擁有高折射率及低複折射率之特性，可提供應用於 AR/VR 穿戴裝置、手機鏡頭等光學鏡片專用規格；電子產品應用材料(ARLEN)上，因具有優良耐熱性與低吸濕性，更被廣泛用於電子電機零組件、車用及各產業連接器。

簡忠正表示，雖然今年光學元件材料因智慧型手機需求低迷較去年衰退很多，但預期今年底庫存可以去化差不多，明年第2季會恢復過往水準，搭配AR/VR新產品於明年下半年放量，預估明年工程機能材料營收會比今年好

儘管機能材料因智慧型手機市況不佳，光學元件材料較去年衰退，佔營收比重由去年的約48%降至30%，但高毛利率雲端伺服器、車用及工控線材產品需求強勁，鴻呈上半年合併營收11.22億元，毛利率躍增至32%，遠優於去年平均毛利率23%，稅後盈餘為1.46億元，已超越去年全年獲利，每股盈餘為4.54元。

展望下半年及明年，簡忠正表示，明年連接線組及工程機能材料兩塊都會成長，下半年會比上半年好，雖然明年工程機能材料比重攀升可能致使毛利率不會比今年好，如果明年沒有黑天鵝、戰爭等太大的干擾，明年營收及獲利都會比今年好。