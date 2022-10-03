據各地政局資料顯示，六都9月的建物買賣移轉棟數為1.84萬棟，移轉量呈現月減4%與年減14%的表現，統計第三季六都移轉總計為5.6萬棟，大致較去年同期持平，其中台北市、桃園市與台中市，第三季移轉較去年同期增加，但南二都的台南、高雄第三季移轉較去年同期衰退，南部房市熱度正在退燒。

六都9月份買賣移轉棟數共計18,358棟，月減4.2%、年減14.2%，台北市1,958棟、月減12.4%、年減21.3%，新北市4,120棟、月減7.8%、年減21.3%，桃園市3,663棟、月增5.2%、年減2.4%，台中市4,098棟、月增1.8%、年增2.2%，台南市1,757棟、月減12.9%、年減20.9%，高雄市2,762棟、月減5.6%、年減24.9%。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，從買賣簽約到完成移轉登記，通常需要一個月到一個半月間，因此9月的移轉大概反映7月下旬到8月的市況，當時市場受到8月對岸軍演等影響，導致市場交易量萎縮，央行第三次升息則是9月下旬的事情，尚未反映在移轉數據上，雖然第三季市況轉差，但去年第三季也是受到疫情衝擊而基期較低，加上本季還有交屋撐住移轉量，實際的交易狀況還是偏向量縮走勢。

去年8月國內疫情趨緩，後疫時代遞延買氣出籠，讓房市交易明顯回溫，永慶房屋研展中心副理陳金萍說，今年在通膨、升息與疫情衝擊下，房市交易轉冷，除了台中市在北屯區與烏日區交屋潮帶動下，9月建物買賣移轉棟數仍維持4000棟以上高水準，讓台中市成為六大都會區中唯一年、月雙增的都會區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，9月底央行第三度升息的影響，須等到10月之後才會反映在買賣移轉的數據上，加上第四季利率仍有持續上調的變數，且近期股匯連袂走低，經濟展望趨於保守，民眾購屋置產的意願也難免降溫；觀察六都今年前9個月的累計買賣移轉量約18.7萬棟，較去年同期減少了1.4%，年增率的衰退幅度逐漸擴大，因此在利空盤旋下，往後的市場表現估計將傾向「量縮價平」。

南部坐擁科技園區議題，尤其高雄市以半導體S廊帶拉動就業人口紅利，許多投資方期待可複製竹科經驗創造區域榮景，惟價格幾番上揚，買方居高思危，加上升息、貨幣緊縮、全球經濟成長受限等利空因素，讓投資置產型買方縮手觀望。大家房屋企劃研究室副理郎美囡分析，不僅南部9月明顯量減，雙北減幅也不低，雖然雙北房價漲幅遠低於中南部，但缺乏資金動能支撐，且升息後高總價物件反應利息支出的部分更為明顯，降低買方進場意願，反觀台中市9月還有成長，主要交易熱區還有交屋量，而各重劃區持續有亮點，吸引買方目光。