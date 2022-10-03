歐買尬(3687)集團創辦人林一泓將遊戲、第三方支付交棒給專業經理人，自己投入餐飲事業，餐飲版圖擴及日式海鮮串燒、中式豬腳飯，並成立OMG關懷社會愛心基金會擔任董事長。今日也透過餐飲集團資源關懷弱勢，在重陽節前夕，親自在台北車站周圍、萬華地區等進行發放。

OMG關懷社會愛心基金會，與「歐買尬豬霸王豬腳飯專賣店」合作，在重陽節前夕，發起「關懷99餐食久久」計畫，第一階段預計將提供600至1,000份的愛心便當，幫助弱勢高齡、街友與兒少三餐溫飽。

林一泓指出，發起「關懷99餐食久久」活動，主要因為過去許多不定期至街頭送餐的民眾，因疫情紛紛取消愛心送餐，使平常就無法溫飽的街友，在飢餓中度過每一天，透過活動提供餐食，希望為弱勢族群加油打氣。活動便當則由「歐買尬豬霸王豬腳飯專賣店」全數捐贈，除今日發送的200多份外，活動也將於近月持續在台北車站周圍及萬華周邊地區、弱勢老人及照護中心，進行長期餐食發放關懷，一餐溫飽為弱勢提供一份動力。

林一泓分享自己曾在創業初期，遭遇失敗陷入破產絕境，身無分文卻承受5000萬元高額的負債，一度失去鬥志，在親友們的關懷與鼓勵，讓他在絕望中重拾力量與勇氣，也成為日後成立OMG關懷社會愛心基金會的動力，因此希望透過活動計畫，以實際行動拋磚引玉，呼籲各界一同關懷弱勢。