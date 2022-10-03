中共20大將於10月16日登場，掌握解放軍最高實權之中共中央軍事委員會的人事改組備受關注。外媒引述專家分析稱，2位現任副主席屆齡退休幾成定局，其他4位軍委委員中或有一人獲得留任。值得關注的是，20大後，解放軍領導階層年輕化是趨勢，執行作戰層面的中高階幹部可望由經歷過1996年台海危機的「台海幫」領軍。

《美國之音》報導說，中共黨內權力核心將於20大進行換班，尤其受到關注的是決定軍事戰略和作戰方針的中共中央軍事委員會。除了現任中共中央軍委主席習近平可望繼續執掌中央軍委之外，國防部長魏鳳和、軍委聯合參謀部參謀長李作成或有一人留任，現年66歲軍委政治工作部主任苗華晉升副主席的呼聲較高。2名分掌軍事和政工的副主席許其亮和張又俠已屆高齡72歲，應無續任的可能性。

台北淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑受訪時表示，苗華在第31集團軍服役時間長，相關陸軍歷練完整，但竟於2014年出任海軍政委，仕途發展順利，升任軍委副主席應是八九不離十的事。他若順利晉升，另一位副主席人選由作戰面的陸軍將領出任應該比較合理。台北的國防安全研究院國家安全所所長沈明室也同意，苗華升任軍委副主席的可能性較高，至於另一位副主席人選，雖然有「7上8下」的慣例，但仍可能從魏鳳和或李作成中遴選一入留任。

此外，58歲的陸軍司令員劉振立在研討會上配戴的是中央軍委的胸標，似乎顯示他可能晉升下屆軍委委員；而61歲的李橋銘自北部戰區司令員卸任後，在這次會議上佩戴的是陸軍胸標，並與劉振立比鄰而坐，一般揣測，他或會接任劉振立的陸軍司令員一職，並升任軍委委員。

分析人士說，儘管中央軍委成員的改組還不明朗，但可以確定的是20大後，解放軍領導階層年輕化是趨勢，執行作戰層面的中高階幹部，可望由「台海幫」領軍。

林穎佑指出，10年前，中共18大的中央軍委接班梯隊被稱為「越戰幫」，也就是打過1979年3月懲越戰爭的將領，但接下來要崛起接班的，應該多是經歷過1995年至1996年台海飛彈危機的將領。這批將領最近又經歷了第2次台海飛彈危機，未來應該會有一些不錯的發展。

美國國防大學的吳志遠則特別指出，57歲的東部戰區司令員林向陽雖然直升軍委委員的概率不高，但因為在台海議題上具相當份量，即便未升任軍委委員，也是個能夠直接向習近平獻策的人。林穎佑則認為，林向陽跟苗華一樣，都長期在第31集團軍服役，這是支對台的主力部隊。1995年台海第一次飛彈危機時，林向陽還只是個年輕的中校或少校，但中共於8月初進行大規模圍台軍演時，他已經掛階上將，指揮東部戰區，經歷2次飛彈危機的歷練，應該要給予更多關注。

林穎佑還表示，中共解放軍內「台海幫」的崛起是必然的趨勢，但這不代表習近平已下定決心要以武力解決台灣問題。「台海幫」崛起是因為解放軍將領接班梯隊的接軌使然，解放軍新一代的領導階層會對台海作戰比較熟悉則是不爭的事實。吳志遠也說，對台動武有重大風險與代價，到目前沒有跡象顯示習近平已下定武統台灣的決心。