巴黎時裝周高峰漸盛，除了前些日子的韓國天團Black Pink現身引起全球粉絲暴動外，亞洲區天王天后也不甘示弱紛紛現身力挺愛牌。周董驚喜現身Balenciaga大秀不僅引起討論，他身坐Balenciaga第一排觀秀位置，身旁坐的是Balenciaga行政總裁Cedric Charbit與Vogue全球編輯總監安娜溫圖（Anna Wintour），可見品牌對周董的高度重視；另外香港部份則是派出天后鄭秀文現身，她以一身不對稱剪裁丹寧連身褲裝現身秀場，穿著打扮完美演活了Balenciaga所提倡的時尚新哲學。亞洲區天王天后接連現身，只能說Balenciaga面子夠大才請的動天王級人物。而Givenchy則是請到小天后歐陽娜娜，她以4G花紋襯衫搭配斜衩短裙露出修長美腿，也是巴黎時裝周的話題人物之一。

Balenciaga本次夏季時裝發表，創意總監Demna捨棄了新聞稿，改以個人信件模式發稿，他特別提到因為名人效應早已大過所謂的「時尚潮流」，所以他決定不再解釋他的作品，並以「你要嗎喜歡，要嗎不喜歡」的明確態度，表達自己對服裝創意的自我堅持；另一頭的Givenchy則是在創意總監Matthew M. Williams的主理下，以美法兩個國度不同的穿衣風格，融會並拼湊而出歷史的痕跡，結合美式軍裝－如飛行員夾克、機車騎士夾克、工裝與法式優雅文人味，帶來獨特的城市印象服裝結構。

周董現身力挺Balenciaga，身上的XXXL帽T完美呈現了Balenciaga對時尚界過份要求的纖細嗤之以鼻。（Balenciaga提供）

香港天后鄭秀文以丹寧連身工裝出席Balenciaga 2023夏季發表會。（Balenciaga提供）

Balenciaga 2023夏季時裝，與其用時裝秀，用行為藝術展更為貼切，服裝結構充滿了大量的不對稱邏輯語彙，將服裝主題歸還到「人」的身上，拋棄用人去襯托衣物的愚蠢行為。（Balenciaga提供）

Balenciaga 2023夏季時裝，與其用時裝秀，用行為藝術展更為貼切，服裝結構充滿了大量的不對稱邏輯語彙，將服裝主題歸還到「人」的身上，拋棄用人去襯托衣物的愚蠢行為。（Balenciaga提供）

Balenciaga 2023夏季時裝，與其用時裝秀，用行為藝術展更為貼切，服裝結構充滿了大量的不對稱邏輯語彙，將服裝主題歸還到「人」的身上，拋棄用人去襯托衣物的愚蠢行為。（Balenciaga提供）

小天后歐陽娜娜盛裝出席Givenchy 2023春夏發表。（Givenchy提供）

結合美法兩個國家不同的文化底韻，打造出全新2023春夏Givenchy大秀作品。（Givenchy提供）

結合美法兩個國家不同的文化底韻，打造出全新2023春夏Givenchy大秀作品。（Givenchy提供）

結合美法兩個國家不同的文化底韻，打造出全新2023春夏Givenchy大秀作品。（Givenchy提供）

結合美法兩個國家不同的文化底韻，打造出全新2023春夏Givenchy大秀作品。（Givenchy提供）